12日午前、H3ロケット6号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。12日午前9時53分ごろ、打ち上げられたH3ロケット6号機。およそ16分後に小型衛星6基のうち2基を分離。今後、残りの4基の軌道投入も確認できれば、打ち上げは成功となります。6号機は初めて、推力を補うための補助ロケットなしでの打ち上げとなりました。また、去年12月の8号機の失敗後、初の打ち上げとなりましたが、再起をかけた挑戦は順調に進ん