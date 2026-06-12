アメリカとイランの戦闘終結への期待感から、日経平均株価は一時、2800円を超える大幅な上昇となりました。3か月以上、緊張と緩和にあわせ、上下を繰り返してきた市場ですが、いまは一段と「緩和」を織り込んでいます。けさの東京株式市場で日経平均株価は一時、2800円あまり急騰し、6万7000円台を回復する場面がありました。きのうのニューヨーク市場で主要な株価指数がそろって上昇し、東京市場でもAIや半導体関連株を中心に取引