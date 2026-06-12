11日、神奈川県相模原市の河川敷で17歳の女子高校生を殺害したとして元交際相手の少年が逮捕された事件で、少年が「複数回、復縁を迫ったが断られた」などと話していることがわかりました。この事件は、相模川近くの河川敷で、高校3年生の佐藤唯来さんの首を絞めるなどして殺害したとして元交際相手の19歳の少年が逮捕されたもので、12日に送検されました。少年は調べに対し容疑を認めているということですが、その後の捜査関係者