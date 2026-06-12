グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が12日、Xを更新。2日間開催された「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」についてつづった。「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」は10、11日にKアリーナ横浜で開催され。グラドルも多数招待され、SNSでグリーンカーペットでの写真を公開している。そんな中、高橋は「Mrs. GREEN APPLEのLIVE誘われてねぇな？？」とツッコミを入れた。このポストに対し「ゆるふわ系じゃないからでは？」「