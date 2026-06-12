暴行の疑いで、村上市に住む会社員の男（57）が11日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は11日午後9時半ころ、村上市内の建物内で、50代女性に対し、拳で頬を殴り、足で胸を蹴るなどの暴行を加えた疑いです。被害者の家族が通報し、男は現行犯逮捕されました。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は2人の関係を明らかにしていません。警察は2人が口論になっていたとみて、くわしい状況を調べ