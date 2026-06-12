大阪府堺市北区北花田町3丁に、一風変わった袋小路がある。集合住宅と戸建て住宅に挟まれた生活道路の先端が、ただ行き止まりになっているだけでなく、自動車が転回しやすいよう円形に整備されているのだ。【写真】クルドサックを空から見ると…このような形状を「クルドサック」といい、進入してきた自動車はそのまま転回して、もと来た方向へ戻る構造だ。知らずに進入してきたドライバーからすれば、まるでトラップ（罠）にかか