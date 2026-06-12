新潟でも梅雨入りが近いとみられるなか、北陸地方の1か月予報によりますと、13日からの向こう1か月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、降水量は多い予想ということです。また新潟地方気象台によりますと暖かい空気が流れ込みやすいため、気温は高い見込みです。全国的に暖かい空気が流れ込みやすいとみられています。期間ごとの予想です。＜6/13～6/19＞平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。気温は平年並か高