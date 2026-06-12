お中元のシーズンを控え、秋田市の百貨店では特設会場が設けられ涼しさを感じられる商品が並んでいます。西武秋田店では12日からお中元ギフトの特設会場が設けられました。今年は「買って納得、役に立つ」をテーマに、約1,000点を取り揃えています。今年の一押しはこれから本格化する夏の暑さを和らげるアイスクリームなど、涼しさを感じられる商品です。近年は家族や自分へのご褒美に購入する人も多く、日々の