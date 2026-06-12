40代半ばで管理職のAさんは、69歳で再雇用されたBさんとの関係で頭を悩ませていました。BさんはかつてAさんのポストにいた人物で、ほかの社員への口出しが絶えません。【漫画】「僕にはもっとグローバルな仕事が向いてます」新人の暴言に中堅社員は限界寸前時短勤務の社員には「私のころは姑と同居して我慢したのよ」といい、仕事帰りに自己啓発のスクールに通う社員には「プライベートなことは土日にすれば？」という発言をし、多