タレントの鈴木奈々さんは6月8日、自身のInstagramを更新。愛犬のかわいい姿を公開しました。【写真】鈴木奈々のかわいい愛犬「羊のショーンに似てますね」鈴木さんは「うちの犬トリミングで羊カットしたら本当に羊みたいになった」とつづり、1枚の写真を投稿。白いトイプードルの愛犬が、カットでふわふわの羊のような姿になったかわいらしい様子です。「可愛すぎる 毎日癒されてます」と、愛犬の姿に大満足しています。ファンか