中国の樊振東がこのほど、得票率94％という圧倒的な支持を得て、2025-2026シーズンのドイツ卓球ブンデスリーガ最優秀選手に選出されました。樊は所属しているザールブリュッケンを率いて、ドイツカップ、欧州チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガの三冠を達成しました。なお、樊は2026年7月にデュッセルドルフへ移籍することが決まっています。（提供/CGTN Japanese）