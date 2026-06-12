利回り5％超えは魅力的。でも数字だけで選んで大丈夫？銀行預金の金利が少しずつ上昇してきたとはいえ、依然として高い利回りを求める投資家は多くいます。そんななかで目に留まりやすいのがJ-REIT（不動産投資信託）の分配金利回りです。J-REITはオフィスビルや商業施設、物流施設、ホテルなどの不動産から得られる賃料収入を投資家へ分配する仕組みです。上場しているため株式と同じように売買できることも特徴で、「不動産投資