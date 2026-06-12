ストーリーテラー・タモリさんと豪華キャストが“奇妙な世界”へと誘うフジテレビ系人気オムニバスドラマシリーズ『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、６月27日（土）午後９時から放送される。【写真】『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』では趣里が主演の『実家じまい』も放送される新作短編４本を予定。発表となった3作目は、永尾柚乃さん＆松尾諭さんがダブル主演の『おじさんになりたい』。８歳の縫川小春（永尾柚乃）は