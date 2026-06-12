タフさと未来感を両立した「Cyber SUMO（サイバー相撲）」デザイン2026年5月28日、今回で9代目となるトヨタの大型ピックアップトラック「ハイラックス」が、約1年7カ月ぶりに日本という“土俵”に上がっています。新型のグレード体系は、ベースとなる「Z」（498万800円）と、マッシブな個性を強調した「Z “Adventure”」（550万円）の2種類（価格は消費税込、以下同）。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“サイバー相