ついに北中米W杯が開幕した。開幕と同時にサッカー日本代表は主将・遠藤航の負傷離脱を発表。追加招集されたのは、前線のポジションを主戦場とする町野修斗だった。なぜ同じボランチの守田英正や藤田譲瑠チマではなく、層の厚い前線のポジションが代役となったのか。この一見不可解な人選には、森保ジャパンの勝ち筋とチーム設計が色濃く表れている。 【画像】遠藤不在で待望論が出ている選手 ボランチ不在をボラン