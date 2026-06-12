ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所は、2026年3月24日～5月6日の期間で、2026年度入社の新入社員3,849人を対象に意識調査を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 入社式後の気持ち「不安」がトップで約3割が回答。約2割は「緊張」で過去最大の割合 不安に感じること、「仕事についていけるか（仕事の難易度）」が6割