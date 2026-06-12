北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。オープニングマッチで、南アフリカ代表は、開催国のメキシコ代表とメキシコシティ・スタジアムで対戦し、０−２で敗れた。９分に先制を許した南アフリカは、49分に数的不利に。ヤヤ・シトレが、抜け出そうとしたブライアン・グティエレスをペナルティエリア手前で後ろから倒してしまい、主審からレッドカードを提示された。10人となり、67分に追加点を浴びたアウェーチームはさら