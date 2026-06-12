株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が11日、自身のXを更新し、写真を投稿しながら高額な株主優待品を紹介した。【写真】気になる！桐谷さんが貰った超高額な株主優待品定期的に持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「今日届いた郵便物は大判も入れて70通で、多くは議決権行使葉書が入ったもの。写真右上は百十四銀行のカタログの1ページ。65品の中から好きなものを選べます