東京五輪・男子マラソン代表の服部勇馬（32）の妻で中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。第2子女児の出産を報告した。【写真】平山雅アナ、“家族4人”ショット添え出産を報告（2枚目）投稿で「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました。4人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛おしい日々を送っています」と報告した。第2子も女の子で、「新生児、すべてに一生懸命な姿