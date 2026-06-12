アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。都内で発生した、電動キックボードの死亡事故について言及した。電動自転車、電動キックボードのシェアサービス「LUUP」の公式サイトは公式サイトを更新し、「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました。本件は、当社サービスをご利用中の