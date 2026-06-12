警察は去年8月ごろから新潟市内などの資材置き場からエアコン等を盗んだ男2人についての捜査を終結したと発表しました。余罪は50件、被害額は190万円以上に上っています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定の無職の男(27)と新潟市江南区に住む自営業の男(36)です。 知人関係にある2人は今年2月、新潟市西区にある資材置場からエアコンなど2点（時価合計7000円相当）を盗んだ疑いと、新潟市東区にある廃材置場からエアコンな