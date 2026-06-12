元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。新たな趣味としてキャンドル作りに取り組んでいることを明かした。【写真】完成したキャンドルを紹介する渡邊渚渡邊は「最近の新たな趣味、キャンドル作り」と報告。趣味で制作していたスワッグやリースの花材をドライフラワーにし、ボタニカルキャンドルを作ったことをきっかけに、さまざまな種類のキャンドル作りに挑戦