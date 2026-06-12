◇インターリーグホワイトソックス−ブレーブス（2026年5月11日シカゴ）好調時は何をやっても面白い。ホワイトソックスは11日（日本時間12日）、本拠地でのブレーブス戦が大嵐の影響で雨天順延となった。シカゴを襲った嵐の影響は大。グラウンド上は叩きつけた雨が再び強風で吹き上がる超悪条件の光景が広がった。試合開始から約1時間、天候回復を待ったがそれでも一切状況は変わらずに順延となった。すると地元放送