【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）【実際の映像】日本ベンチ激昂！物議を醸した南米タックルU-19日本代表の新鋭FWに対する危険タックルにベンチメンバーが飛び出して激昂。試合終盤のラフプレーにはファンも騒然となる一幕があった。U-19日本代表は6月6日、モーリスレベロトーナメント（フランスで毎年開催されているアンダー世代の