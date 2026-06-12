◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)男子ネーションズリーグ(NL)は現地11日に各地で6試合が開催されました。前年の優勝国で世界ランク1位のポーランドが同ランク6位のスロベニアと対戦。試合はフルセットの激戦で最終セットもデュースと接戦を演じます。結果2-3(25-27/25-23/24-26/25-21/17-19)でポーランドに黒星がつきました。ポーランドの次戦は現地12日の日本戦。日本代表は初戦ウクライ