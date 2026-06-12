堂安律「航君のためになんて安易なことは言えない、結果で見せるしかない」【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表から主将の遠藤航選手（３３）（リバプール）が離脱したと１１日、発表された。オランダとの１次リーグ初戦を３日後に控えた中での決定に、選手らは無念さをにじませた。左足のけがから復帰を目指していた遠藤選手。米ナッシュビルの練習拠