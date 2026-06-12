【NASCAR】第15戦 FireKeepers Casino 400（日本時間6月8日／ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ）【映像】時速316キロ突破の圧巻光景（実際の様子）全米屈指の超高速トラックを舞台に行われたNASCAR、650馬力を超えるモンスターマシンが時速316キロを突破した圧巻の光景が注目を集めた。レースはステージ1の33周目、トップを快走する45号車のタイラー・レディックが操るトヨタ・カムリのテレメトリーが画面に表示