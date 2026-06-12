アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、週末にもヨーロッパで署名するとの見通しを示しました。トランプ氏は11日、SNSで戦闘終結に向けた協議内容が「イラン指導部の最高レベルに持ち込まれ、承認された」として、日本時間の昨夜、宣言していた3日連続での攻撃を「中止する」と突如、発表しました。その後、トランプ氏はイランとの戦闘終結に向けた覚書について、週末にもヨーロッパで署名する