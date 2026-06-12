J−POPユニット天才凡人が、12日公開の映画「劇場版山崎一門2〜日本統一〜」（辻裕之監督）のエンディングテーマ「ゴングはない」を歌っている。天才凡人は2011年（平23）に結成。リーダーでボーカルのMiNE、ボーカルのHyonn、DJのSHIMADAの3人組。「ゴングはない」には「お前にはオレたちがいる」「こんな仲間と出逢えた奇跡」と、ゴールデンボンバー喜矢武豊（41）を主演に任俠（にんきょう）の山崎一門の三代目侠和会の