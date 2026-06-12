電気自動車メーカー・RivianのAmazon用配送車両でソフトウェアアップデートが行われ、一定条件下でエアコンが自動でオフになる仕様に変わりました。これを受けて複数のドライバーが「エアコンが実質的に機能せず熱中症になりかねない」と訴えています。Software Update Automatically Turns off Amazon Delivery Drivers’ AC During Dangerous Summer Heathttps://www.404media.co/software-update-automatically-turns-off-amazo