Blueskyのバージョン1.124が日本時間の2026年6月12日にリリースされました。バージョン1.124では「グループチャット機能」と「プロフィールページにアクセスできるQRコードコードを表示する機能」が追加されています。グループチャットの使い方は次の通り。まず画面下部のチャットボタンをタップしてから追加ボタンをタップします。「新しいグループチャット」をタップ。グループチャットに追加したいユーザーを選択してから「次へ