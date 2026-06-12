◆米男子プロゴルフツアーＲＢＣカナダ・オープン第１日（１１日、カナダＴＰＣトロント＝７３８９ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの２アンダー６８で回り、５５位だった。平田憲聖（エレコム）は６９で７３位。中島啓太（フリー）は７１で１２０位と出遅れた。６４をマークしたサヒス・ティーガラ、ブルックス・ケプカ（ともに米