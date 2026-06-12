◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手が敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードの７回１死一、二塁で第５打席を迎えることなく、代打エスピナルが送られて途中交代した。敵地は騒然となった。球団は交代理由について「左膝の炎症」と発表。大谷は１９年９月に左膝の手術を受けたこともあり、状態が心配される。前日には