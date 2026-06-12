武豊騎手＝栗東・フリー＝が６月１０日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新。メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）と連覇を狙う１４日の宝塚記念（阪神競馬場、芝２２００メートル）へ「よし、凱旋門賞へ行くぞ！と言えるような競馬を期待しています」と意気込みをつづった。なお、日記内でレジェンドが気にしたのが、通算勝利数。「ボクの通算勝利数がＪＲＡと地方競馬と海外のそれを合わせ