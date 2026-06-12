◆米女子ゴルフツアーダウ選手権第１日（１１日、ミシガン州ミッドランドＣＣ（６３０１ヤード、パー７０）２人一組で一つのボールを交互に打つフォアサムで第１ラウンドが行われ、双子姉妹の岩井明愛（あきえ）、千怜（ちさと、ともにホンダ）組が６８で回り、勝みなみ（明治安田）、渋野日向子（サントリー）組、古江彩佳（富士通）、西村優菜（スターツ）組と並んでトップと１打差の４位につけた。渋野は「今日は、かっ