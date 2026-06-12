敵地も騒然となった。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１１日（日本時間１２日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦の６―４の７回一死一、二塁で代打エスピナルを送られて退いた。直後に球団は「左ヒザ炎症のため」と発表。番記者は自身のＸ（旧ツイッター）で一斉に速報した。試合後、地元紙カリフォルニア・ポストのジャック・ハリス記者は自身のＸに「デーブ・ロバーツ監督は大谷翔平のケガに対する懸念は『それほど高