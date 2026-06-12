女優の原菜乃華が１２日までに自身のＳＮＳを更新し、ドラマ共演者とのオフショットを公開した。原はインスタグラムに「るなしい第１１話。今夜２４：３０〜物語が大きく動きます…ぜひ見てくださいな。文化祭のシーン、もう懐かしいなあ」とつづると、オフショットを３枚アップ。浴衣姿で俳優の窪塚愛流らと写ったショットや女優の影山優佳との２ショットなどを披露した。この投稿にファンからは「菜乃ちゃんめちゃくち