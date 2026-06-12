日本でも近年そのおいしさとかわいらしさから人気を集めている「ルバーブ」。一見ふきやセロリのようですが、加熱するととろりと柔らかくなり、フルーティで甘酸っぱい味わいが楽しめます。今回は、そんなルバーブをいちばんおいしく、そして目にも鮮やかに楽しむための「ルバーブジャム」の基本レシピをご紹介！きれいに仕上げるための下処理のコツから、おすすめの食べ方まで詳しく解説します。お店や直売所で見かけたら、ぜひ