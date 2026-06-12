映画「開戦前夜」公式Xアカウントが2026年6月11日、本作をめぐる訴訟について、製作委員会からのメッセージを公開した。ドラマ版めぐり「祖父の名誉が傷つけられた」訴訟に発展「開戦前夜」は、7月31日に全国公開予定の映画だ。猪瀬直樹参院議員が83年に出版したノンフィクション小説「昭和16年夏の敗戦」を原作として、「真珠湾攻撃の 4 ヶ月前―彼らが見たのは、『日本必敗』という結末だった」とのストーリーを描く。25年8月16