デビュー26周年を迎えた音楽デュオ「花＊花」のこじまいづみさんが、ラジオ関西の取材に応じ、長年歌い続ける中で感じる、楽曲やリスナーへの思いを語った。「花＊花」（左から、おのまきこさん、こじまいづみさん）「曲が育ってくるんですよ」。こじまさんは、自らが生み出した楽曲について、長い年月の中で“変化”を感じる瞬間があるという。「『あーよかったなあなたがいて』っていう、その『あなた』がやっぱりすごい増え