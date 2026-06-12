筋トレを途中でやめてしまうと筋肉はどのくらいで元に戻るのか？ 自宅筋トレQ&A Q:筋トレを半年以上休んでしまいました。再開すれば筋トレしていたときの状態に戻れるでしょうか?また、再開するときの注意点について教えてください。 筋トレを休んだ場合、筋トレによって獲得された筋肉量や筋力は、残念ながら元の状態へと徐々に低下していきます。このような筋トレ効