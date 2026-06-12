電車のブレーキには主に2種類ある！電車を安全に止める為のブレーキのしくみとは 主に２種類のブレーキがある 技術の進歩によって電車の走行速度が上がっているなか、電車を止めるためにかかる時間を短縮するという役割を担っているのがブレーキです。ブレーキには多くの種類がありますが、代表的なのが摩擦ブレーキと電気ブレーキ。これはどちらかを搭載するというものではなく、