デビュー26周年を迎えた音楽デュオ「花＊花」のこじまいづみさんが、ラジオ関西『歌声は風にのって〜ブランチ』にゲスト出演。デビュー記念日の7月26日に神戸朝日ホールで開催するワンマンライブ「50/50」への思いを語った。「花＊花」（左から、おのまきこさん、こじまいづみさん）ライブタイトルにもなった「50/50」には、こじまさん、おのまきこさんの2人が50歳を迎える節目の意味も込められている。「50歳を迎えて、いい大