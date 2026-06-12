町田響先生が描く漫画『情熱と天使』をご存知ですか？ 最愛の人を失った絶望と、そこから始まる数奇な出会いを描いたドラマチックなストーリーが話題を呼んでいます。 本記事では、注目の第1話「One step to void」のあらすじと見どころをネタバレありで解説します。 【あらすじ】12年間の心の支えを失った主人公 主人公の松風楓（まつかぜ かえで）は、16歳のときから12年間、ロック歌手の「アタリソウ（ア