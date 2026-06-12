笠岡市役所 岡山県の笠岡市役所が9日、2026年7月1日から開庁時間を試行的に短縮すると発表しました。 現在の開庁時間は「午前8時半～午後5時15分」ですが、「午前9時～午後4時半」に1時間15分短縮します。ただし7月1日以降もしばらくの間、午前8時半～午前9時、午後4時半～午後5時15分に来庁した人も対応するということです。 笠岡市によりますと「職員の時間外勤務を減らし、対面手続きによら