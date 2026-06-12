尼崎市は、FIFAワールドカップ2026に出場するサッカー日本代表を応援するため、6月12日から25日まで尼崎城を日本代表カラーの「サムライブルー」にライトアップする。ライトアップされた尼崎城（写真提供：尼崎市）ライトアップは、日本代表の初戦となる6月15日の3日前から開始。グループステージ最終戦前日の25日まで実施し、日本代表へエールを送る。会場は尼崎城（兵庫県尼崎市北城内27）。各日の日没後から午後11時まで