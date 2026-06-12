「桃太郎と鬼の争いをどう解決するか」 「アイドルのスキャンダル報道はどこまで許されるか」法律や裁判を身近なテーマから学ぶ中高生向けのイベント「ジュニア・ロー・スクール」が7月25日、仙台市で開催される。仙台弁護士会と東北弁護士会連合会が主催するもので、弁護士による法教育授業や模擬裁判を通じて、法や正義のあり方について学ぶ。第2部の模擬裁判はオンラインでも参加でき、宮城県外の中高生も参加可能だ。●中学生