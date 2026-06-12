東京時間11:01現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22036.00（+480.00+2.23%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4209.90（+95.90+2.33%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外は中東情勢への楽観的な見方もあり大幅高