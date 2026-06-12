USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.346.987.578.09 1MO6.745.536.536.30 3MO7.765.506.886.41 6MO8.395.707.416.84 9MO8.595.957.757.09 1YR8.776.388.077.32 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.6210.008.27 1MO6.648.246.76 3MO7.308.366.73 6MO8.018.79