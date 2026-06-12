アジア株米イラン合意期待も消えぬ不信感、イラン否定や海峡衝突 東京時間11:19現在 香港ハンセン指数 24591.85（+342.56+1.41%） 中国上海総合指数 4033.45（+46.43+1.16%） 台湾加権指数 44305.32（+1155.86+2.68%） 韓国総合株価指数 8361.77（+597.82+7.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8806.70（+173.45+2.01%） アジア株は全面高、米イラン和平合意期待が復活している。 トランプ